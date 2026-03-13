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/ Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,91%
Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,91%
Il CAC40 termina gli scambi a 7.911,53 punti
In breve
,
Finanza
13 marzo 2026 - 17.43
Si è mossa in territorio negativo Parigi, in ribasso dello 0,91%, archiviando la giornata a 7.911,53 punti.
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