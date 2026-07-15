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Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,85%
Il FTSE MIB termina gli scambi a 52.411,25 punti
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Finanza
15 luglio 2026 - 17.39
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Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,85%, archiviando la giornata a 52.411,25 punti.
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