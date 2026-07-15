Milano 17:35
52.411 -0,85%
Nasdaq 20:26
29.533 -0,18%
Dow Jones 20:26
52.647 +0,26%
Londra 17:35
10.516 -0,13%
Francoforte 17:35
25.000 -0,59%

Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,85%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 52.411,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,85%
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,85%, archiviando la giornata a 52.411,25 punti.
Condividi
```