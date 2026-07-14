Milano 12:15
52.558 -0,48%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:15
10.457 -0,39%
Francoforte 12:16
24.999 -0,46%

Borsa: Parigi apre in rosso dello 0,91%

Il CAC40 avvia gli scambi a 8.288,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi apre in rosso dello 0,91%
L'Indice di Parigi si muove in territorio negativo (-0,91%), a quota 8.288,5 in apertura.
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