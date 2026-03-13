Milano
17:35
44.317
-0,31%
Nasdaq
20:20
24.385
-0,61%
Dow Jones
20:21
46.613
-0,14%
Londra
17:35
10.261
-0,43%
Francoforte
17:35
23.447
-0,60%
Venerdì 13 Marzo 2026, ore 20.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1438 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1438 dollari alle 19:30
In breve
,
Finanza
13 marzo 2026 - 19.30
Euro a 1,1438 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,1815 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1647 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1646 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1804 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Usd
-0,69%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1815 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1747 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1561 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1718 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1722 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1581 dollari alle 19:30
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto