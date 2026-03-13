Francoforte: andamento negativo per Henkel

(Teleborsa) - Sottotono il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi , che passa di mano con un calo del 2,84%.



Lo scenario su base settimanale di Henkel rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 68,59 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 69,93. Il peggioramento della società specializzata in prodotti chimici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 68,09.



