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Francoforte: andamento negativo per Bayer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Bayer
Ribasso composto e controllato per la compagnia chimico-farmaceutica, che presenta una flessione del 3,76% sui valori precedenti.
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