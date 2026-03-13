Francoforte: andamento rialzista per Hugo Boss

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la casa di moda tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hugo Boss evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il luxury brand rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Hugo Boss è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,58 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,27. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



