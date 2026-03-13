Francoforte: andamento rialzista per Hugo Boss
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la casa di moda tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hugo Boss evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il luxury brand rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Hugo Boss è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,58 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,27. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,89.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
