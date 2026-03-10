Hugo Boss, riallineamento mirato di marchi e canali impatterà su ricavi e utili nel 2026

Hugo Boss

(Teleborsa) - La casa di moda tedescaha comunicato che ilrettificato per gli effetti di cambio è stato in aumento del 2% a 4,3 miliardi di euro nel, sostenuto da una solida crescita del 7% nel quarto trimestre. La crescita in EMEA (quarto trimestre: +9%; anno: +2%) e nelle Americhe (quarto trimestre: +6%; anno: +3%) compensa ampiamente la riduzione dei ricavi in ??Asia/Pacifico (quarto trimestre: -1%; anno: -5%).Ildiminuisce di 20 punti base al 61,5% nel 2025 a causa di fattori esterni sfavorevoli, nonostante i continui miglioramenti nell'efficienza degli approvvigionamenti (quarto trimestre: -160 punti base al 60,8%). L'aumenta dell'8% a 391 milioni di euro (quarto trimestre: +22%), con un margine EBIT in aumento di 80 punti base al 9,2% (quarto trimestre: +190 punti base al 12,0%) e al di sopra delle previsioni medie degli analisti di 379 milioni di euro in un consensus fornito dalla società. L'aumenta del 17% a 3,61 euro nel 2025 (4° trimestre: +30%)Ilammonta a 499 milioni di euro nel 2025 (2024: 497 milioni di euro), supportato da misure mirate che hanno portato a una significativa riduzione dei livelli di inventario (-10%)Hugo Boss ha annunciato ilper un importo massimo di 200 milioni di euro entro la fine del 2027; dividendo minimo legale proposto di 0,04 euro per azione per l'esercizio 2025 per preservare la flessibilità finanziaria.Guardando al, il fatturato, rettificato per gli effetti di cambio, dovrebbe scendere a un tasso "mid- to high-single", riflettendo l'avvio del riallineamento di marchi e canali. L'EBIT dovrebbe attestarsi tra i 300 e i 350 milioni di euro, poiché i miglioramenti del margine lordo e le continue efficienze sui costi sono più che compensati dal calo delle vendite"Ildi marchi e canali - ha commentato il- Questo include un approccio distributivo più mirato per migliorare la produttività e la qualità in tutta la nostra presenza globale, nonché assortimenti di prodotti più mirati e di qualità per tutti i marchi"."Sebbene queste azioni intenzionali avranno un, sono essenziali per posizionare Hugo Boss per un successo a lungo termine - ha aggiunto - Restiamo fortemente concentrati sul rafforzamento della nostra redditività, agendo con disciplina per sostenere un profilo di utili più solido oltre il 2026. Ho assoluta fiducia nella forza dei nostri marchi, della nostra strategia e del nostro team globale, mentre liberiamo il pieno potenziale di Hugo Boss e portiamo l'azienda al livello successivo".