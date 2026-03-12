Francoforte: positiva la giornata per Hugo Boss
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la casa di moda tedesca, che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hugo Boss più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo del luxury brand si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 36,92 Euro. Supporto stimato a 36,08. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 37,76.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
