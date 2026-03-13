Milano 11:27
44.420 -0,08%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:27
10.288 -0,17%
Francoforte 11:27
23.504 -0,37%

Natural Gas (Amsterdam) a 50,77 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 50,77 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 50,77 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```