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New York: balza in avanti 3M

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti 3M
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso industriale, con una variazione percentuale dell'1,85%.
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