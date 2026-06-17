Milano 17:35
52.595 +0,31%
Nasdaq 18:08
30.125 +0,52%
Dow Jones 18:08
52.204 +0,39%
Londra 17:35
10.509 +0,14%
Francoforte 17:35
24.935 +0,10%

New York: balza in avanti Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Honeywell International
Bene il produttore di apparecchiature industriali, con un rialzo dell'1,94%.
Condividi
```