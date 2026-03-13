New York: balza in avanti Xcel Energy
(Teleborsa) - Scambia in profit la holding di servizi pubblici, che lievita del 2,50%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Xcel Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,18%, rispetto a -2,35% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Xcel Energy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 82,66 USD. Primo supporto visto a 81,43. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 80,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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