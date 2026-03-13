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New York: CF Industries Holdings si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: CF Industries Holdings si muove verso il basso
In forte ribasso il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che mostra un -5,97%.
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