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New York: Coinbase Global si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: Coinbase Global si muove verso il basso
Si muove in perdita la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,87% sui valori precedenti.
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