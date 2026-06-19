Milano 17:35
52.849 +0,31%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 17:45
10.363 -0,35%
Francoforte 17:35
24.986 -0,16%

New York: L3Harris Technologies si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: L3Harris Technologies si muove verso il basso
Ribasso scomposto per il produttore di apparecchiature di comunicazione per il settore aerospaziale, che esibisce una perdita secca del 5,86% sui valori precedenti.
Condividi
```