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New York: performance negativa per Baxter International

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Baxter International
Composto ribasso per il produttore di dispositivi medici e farmaci, in flessione del 3,69% sui valori precedenti.
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