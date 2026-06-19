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New York: giornata negativa in Borsa per EPAM Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per EPAM Systems
Retrocede molto la società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate, che esibisce una variazione percentuale negativa del 12,61%.
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