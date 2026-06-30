New York: performance negativa per Honeywell International
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di apparecchiature industriali, che passa di mano con un calo del 2,12%.
L'andamento di Honeywell International nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Honeywell International. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 229,5 USD. Primo supporto visto a 219,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 216,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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