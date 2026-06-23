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New York: i venditori si accaniscono su Corning

Migliori e peggiori, In breve
New York: i venditori si accaniscono su Corning
Retrocede molto il produttore di vetri speciali e ceramiche, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,18%.
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