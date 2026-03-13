New York: pioggia di acquisti su MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda di analisi e business intelligence , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,58%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice di riferimento.





Nel breve periodo, MicroStrategy Incorporated presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 146,4 USD e supporto a 141,7. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 151,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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