New York: si concentrano le vendite su Salesforce
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che presenta una flessione del 2,00%.
La tendenza ad una settimana di Salesforce è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 199,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 193,2. L'equilibrata forza rialzista di Salesforce è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 205,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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