Venerdì 13 Marzo 2026, ore 09.40
Oro: 5.084,57 dollari alle 08:30
Oro: 5.084,57 dollari alle 08:30
In breve
,
Finanza
13 marzo 2026 - 08.30
L'Oro vale 5.084,57 dollari l'oncia (+0,09%) alle 08:30.
Gold Spot
-0,23%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto