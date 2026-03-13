Vola a New York Blackstone

(Teleborsa) - Protagonista il gestore di fondi obbligazionari ad alto rendimento , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,48%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Blackstone , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Blackstone mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 105,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 109,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 102,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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