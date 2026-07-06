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Blackstone, possibile uscita da Indurent. Il proprietario di magazzini potrebbe valere 6 miliardi di sterline

Finanza
Blackstone, possibile uscita da Indurent. Il proprietario di magazzini potrebbe valere 6 miliardi di sterline
(Teleborsa) - Indurent, società controllata da Blackstone, ha avviato i primi contatti con investitori immobiliari in vista di una potenziale quotazione alla Borsa di Londra o vendita. Lo riferiscono fonti vicine alla vicenda raggiunte da Bloomberg.

Indurent è stata creata da Blackstone nel febbraio 2024 dalla fusione di Industrials REIT e St Modwen Logistics.

Un'eventuale uscita è prevista tra almeno 18 mesi, hanno aggiunto le fonti, precisando che la società ha avuto colloqui con gli investitori senza una tempistica precisa per una potenziale quotazione o vendita.

La società, uno dei maggiori proprietari di magazzini nel Regno Unito, potrebbe essere valutata circa 6 miliardi di sterline (8 miliardi di dollari) in caso di transazione.

Sotto la proprietà di Blackstone, Indurent ha investito circa 2 miliardi di sterline in acquisizioni e sviluppi, ha concluso una delle fonti.

Le operazioni nel settore dei magazzini sono favorite dall'e-commerce e, più recentemente, dal cosiddetto "reshoring" delle catene di approvvigionamento.

(Foto: © rawpixel)
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