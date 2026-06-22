Commissione UE approva acquisizione di ES Group da parte di Blackstone

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione di ES Group, società britannica, da parte di Blackstone , società statunitense. L'operazione riguarda principalmente prodotti a base minerale e tecnologie per superfici solide destinate agli ambienti bagno.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, data la limitata posizione di mercato delle società risultante dalla transazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

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