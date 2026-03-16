Milano 17:35
44.348 +0,07%
Nasdaq 20:00
24.695 +1,29%
Dow Jones 20:00
46.997 +0,94%
Londra 17:35
10.318 +0,55%
Francoforte 17:35
23.564 +0,50%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 13/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 13/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo

Lieve ribasso per il Dow Jones 30, che chiude in flessione dello 0,26%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 46.164,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 47.346,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 45.770,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```