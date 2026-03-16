Milano 17:35
44.348 +0,07%
Nasdaq 20:01
24.696 +1,29%
Dow Jones 20:01
46.996 +0,94%
Londra 17:35
10.318 +0,55%
Francoforte 17:35
23.564 +0,50%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 13/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 13/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo

Contenuto ribasso per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in flessione dello 0,56%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Eurostoxx 50, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5.655. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5.807 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5.594.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```