Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 13/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo
Contenuto ribasso per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in flessione dello 0,56%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Eurostoxx 50, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5.655. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5.807 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5.594.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)