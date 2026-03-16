New York: scambi al rialzo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Avanza la banca d'affari americana , che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.



La tendenza ad una settimana di Goldman Sachs è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Goldman Sachs , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 791,3 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 806,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 782,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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