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New York: andamento rialzista per Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Goldman Sachs
Seduta positiva per la banca d'affari americana, che avanza bene del 2,24%.
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