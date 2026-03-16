New York: su di giri Microchip Technology
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il grosso chip maker americano, che mostra una salita bruciante del 4,10% sui valori precedenti.
Se si analizza l'andamento del titolo con l'S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Microchip Technology, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 63,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 64,95 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 62,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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