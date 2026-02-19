Milano 17:35
New York: rosso per Microchip Technology

(Teleborsa) - Pressione sul grosso chip maker americano, che tratta con una perdita del 3,54%.

La tendenza ad una settimana di Microchip Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 78,04 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 75,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 74,3.

