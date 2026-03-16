Milano 17:35
44.348 +0,07%
Nasdaq 19:58
24.689 +1,26%
Dow Jones 19:58
46.973 +0,89%
Londra 17:35
10.318 +0,55%
Francoforte 17:35
23.564 +0,50%

Oro: 5.005,54 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 5.005,54 dollari alle 19:30
L'Oro vale 5.005,54 dollari l'oncia (-0,28%) alle 19:30.
Condividi
```