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PALLADIUM del 15/03/2026

Finanza
PALLADIUM del 15/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 marzo

Ribasso composto e controllato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in flessione dello 0,93% sui valori precedenti.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il palladio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.503,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.620,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.464,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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