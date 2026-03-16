PALLADIUM del 15/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 marzo
Ribasso composto e controllato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in flessione dello 0,93% sui valori precedenti.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il palladio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.503,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.620,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.464,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)