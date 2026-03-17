Milano 14:17
45.016 +1,51%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:17
10.406 +0,85%
Francoforte 14:16
23.726 +0,69%

Borsa: Tokyo in flessione dello 0,36% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta a 53.555,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,36% alle 07:20
Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,36% alle 07:20 e continua le contrattazioni a 53.555,55 punti.
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