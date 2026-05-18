Milano 11:31
48.327 -1,61%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 11:31
10.221 +0,25%
Francoforte 11:31
24.009 +0,24%

Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,80% alle 08:20

Il Nikkei 225 si muove a 60.916,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,80% alle 08:20
Tokyo, in perdita dello 0,80% alle 08:20, tratta in ribasso a 60.916,04 punti.
Condividi
```