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Borsa: Tokyo in flessione dello 0,40% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 64.897,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,40% alle 04:50
Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,40% alle 04:50 e continua le contrattazioni a 64.897,64 punti.
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