Milano 12-mag
48.991 0,00%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 12-mag
10.265 0,00%
Francoforte 12-mag
23.955 0,00%

Borsa: Tokyo avanza dello 0,30% alle 04:50

Il Nikkei 225 scambia a 62.930,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo avanza dello 0,30% alle 04:50
Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,30%, con 62.930,2 punti alle 04:50.
Condividi
```