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Dow Jones 16-mar
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Londra 14:18
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Cambi: euro a 1,151 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
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Euro a 1,151 sul dollaro alle 11:30.
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