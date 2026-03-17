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GOLD del 16/03/2026

Finanza
GOLD del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Riunione sostanzialmente debole quella del 16 marzo per il metallo giallo, che conclude gli scambi in frazionale calo a 5.006.

Il quadro tecnico dell'oro suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 4.955 con tetto rappresentato dall'area 5.108. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4.903,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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