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/ In evidenza Baker Hughes Company sul listino di New York
In evidenza Baker Hughes Company sul listino di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
17 marzo 2026 - 18.00
Seduta decisamente positiva per la
società leader nella tecnologia al servizio dell'energia
, che tratta in rialzo del 4,67%.
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