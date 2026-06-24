New York: seduta difficile per Baker Hughes Company
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, che esibisce una perdita secca del 4,23% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Baker Hughes Company, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Baker Hughes Company mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 55,35 USD con area di resistenza individuata a quota 57,26. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 54,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```