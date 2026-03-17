Londra: balza in avanti Severn Trent

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue , con una variazione percentuale dell'1,91%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Severn Trent evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Severn Trent rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Severn Trent è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,3 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,71. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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