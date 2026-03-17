Londra: balza in avanti Severn Trent
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue, con una variazione percentuale dell'1,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Severn Trent evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Severn Trent rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Severn Trent è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,3 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,71. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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