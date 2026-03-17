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Londra: andamento rialzista per 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per 3i Group
Balza in avanti la società d'investimenti con sede a Londra, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,83%.
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