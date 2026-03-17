Microsoft unisce i team di Copilot per utenti aziendali e privati nell'ambito della spinta verso l'IA

(Teleborsa) - Microsoft sta unificando i team che sviluppano le versioni di Copilot per utenti privati ??e aziendali, semplificando lo sviluppo del prodotto e puntando a rendere il suo assistente basato sull'IA accessibile a un numero maggiore di clienti.



Jacob Andreou guiderà i team che sviluppano Copilot per utenti privati e aziendali, riportando direttamente a Satya Nadella, come annunciato dall'amministratore delegato di Microsoft in una nota ai dipendenti martedì.



Mustafa Suleyman, amministratore delegato di Microsoft AI, si concentrerà sullo sviluppo di modelli di IA.



"Stiamo raddoppiando gli sforzi nella nostra missione di superintelligenza, investendo in talenti e risorse di calcolo per costruire modelli che abbiano un impatto reale sul prodotto, in termini di valutazioni, riduzione dei costi di produzione, e che spingano i confini della ricerca per soddisfare le esigenze aziendali e raggiungere i prossimi traguardi", ha affermato Nadella nella nota.

Condividi

```