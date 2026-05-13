Microsoft, LinkedIn prevede nuovi licenziamenti nell'ambito degli ultimi tagli al settore tech
(Teleborsa) - LinkedIn, la divisione di Microsoft, sta riducendo il personale nell'ambito dell'ultima mossa del settore tecnologico per contenere gli effettivi nell'era dell'intelligenza artificiale.
Il social network professionale deve offrire un impatto maggiore agli utenti e operare in modo più redditizio, ha dichiarato l'amministratore delegato di LinkedIn, Daniel Shapero, in una nota ai dipendenti mercoledì. I tagli interesseranno diverse funzioni aziendali, tra cui ingegneria, prodotto e marketing, ha scritto.
Secondo quanto riferito a Reuters da una fonte a conoscenza della questione, LinkedIn prevede di tagliare circa il 5% del personale nell'ambito di una riorganizzazione dei team e di una riallocazione dei dipendenti nelle aree in cui il business è in crescita.
LinkedIn conta oltre 17.500 dipendenti in tutto il mondo, secondo quanto riportato sul suo sito web.
I tagli arrivano mentre i ricavi di LinkedIn sono aumentati del 12% nel trimestre appena concluso rispetto all'anno precedente, accelerando la crescita nel 2026
(Foto: Alexander Shatov su Unsplash)
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