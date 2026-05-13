Microsoft, LinkedIn prevede nuovi licenziamenti nell'ambito degli ultimi tagli al settore tech

(Teleborsa) - LinkedIn, la divisione di Microsoft , sta riducendo il personale nell'ambito dell'ultima mossa del settore tecnologico per contenere gli effettivi nell'era dell'intelligenza artificiale.



Il social network professionale deve offrire un impatto maggiore agli utenti e operare in modo più redditizio, ha dichiarato l'amministratore delegato di LinkedIn, Daniel Shapero, in una nota ai dipendenti mercoledì. I tagli interesseranno diverse funzioni aziendali, tra cui ingegneria, prodotto e marketing, ha scritto.



Secondo quanto riferito a Reuters da una fonte a conoscenza della questione, LinkedIn prevede di tagliare circa il 5% del personale nell'ambito di una riorganizzazione dei team e di una riallocazione dei dipendenti nelle aree in cui il business è in crescita.



LinkedIn conta oltre 17.500 dipendenti in tutto il mondo, secondo quanto riportato sul suo sito web.



I tagli arrivano mentre i ricavi di LinkedIn sono aumentati del 12% nel trimestre appena concluso rispetto all'anno precedente, accelerando la crescita nel 2026



(Foto: Alexander Shatov su Unsplash)

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