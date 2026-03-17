New York: andamento negativo per Broadcom

(Teleborsa) - Sottotono la società tech statunitense , che passa di mano con un calo del 2,03%.



L'andamento di Broadcom nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Broadcom evidenzia un declino dei corsi verso area 314,6 USD con prima area di resistenza vista a 324,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 310,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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