Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:52
24.666 +0,10%
Dow Jones 19:52
47.167 -0,70%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

New York: mette il turbo Broadcom

Migliori e peggiori, In breve
New York: mette il turbo Broadcom
Rialzo per la società tech statunitense, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,84%.
Condividi
```