Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:12
24.971 +0,06%
Dow Jones 18:12
47.375 -0,69%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

New York: spinge in avanti Micron Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: spinge in avanti Micron Technology
Prepotente rialzo per il produttore di microchip, che mostra una salita bruciante del 3,98% sui valori precedenti.
Condividi
```