PALLADIUM del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Seduta decisamente positiva per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo del 4,80%.
Lo status tecnico di medio periodo del palladio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.650,2, mentre i supporti sono stimati a 1.562,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.737,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)