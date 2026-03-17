Milano 14:26
45.047 +1,58%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:26
10.415 +0,94%
Francoforte 14:25
23.749 +0,78%

PALLADIUM del 16/03/2026

Finanza
PALLADIUM del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Seduta decisamente positiva per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo del 4,80%.

Lo status tecnico di medio periodo del palladio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.650,2, mentre i supporti sono stimati a 1.562,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.737,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```